朴有天性侵案 挨判誣告女上訴月底審理
南韓司法界相關人士透露，法院已經受理演員朴有天涉性侵案第1名報案人A女的上訴，並將於3月22日在首爾中央地方法院開庭審理。
南韓「亞洲經濟」報導，今年1月，朴有天性侵案第1名報案人A女因誣告和敲詐未遂，被法院判處兩年有期徒刑，對於此判決，A女已先後兩次提出上訴。
據報導，A女在案件審理期間，一直堅持朴有天未經同意就強行與她發生關係，但負責此案的法官在初審判決時表示，根據事發當時的狀況和事後A女的舉動，法庭不認為朴有天與A女的關係存在任何強制性。
法庭認為，A女舉報朴有天性侵的行為有誣告嫌疑，而A女讓有黑社會背景的親友出面向朴有天與其經紀公司索要錢財的行為還涉嫌敲詐，最終法院以誣告和敲詐罪判處A女兩年有期徒刑。1060301
(中央社)
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