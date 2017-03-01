玉山星空音樂會 限量千張門票搶手

玉山星空音樂會11日在南投縣信義鄉羅娜國小登場，免費聆聽，今天開放網路索票，限量1000張，洽詢台灣原聲教育協會網站。

信義鄉公所11日在信義鄉羅娜村羅娜國小舉辦「玉山星空音樂會」，由於年年大受歡迎、人潮爆量，去年更吸引4000多人進場，鄉公所今年採網路免費索票措施，今天開放索票，可到信義鄉公所或台灣原聲教育協會網站查詢，限量1000張，索完為止。

信義鄉公所表示，「玉山星空音樂會」在鄉公所與台灣原聲教育協會共同努力下，已從地方性音樂會成為受全國民眾歡迎的高山音樂會，每年都吸引數千人來聆聽，民眾還可順道泡溫泉、採梅子、欣賞原住民手工藝品、體驗布農文化之美。

鄉公所表示，信義鄉3月很熱鬧，民眾可在東埔的山巒飛瀑間，享受碳酸溫泉，或是體驗採梅子、飲梅酒，還可品嚐布農族烤山豬、糯米糕點及梅餐美食，信義鄉農會梅子夢工廠也將推出多項優惠，民眾可採購最在地的農產品及加工品。

台灣原聲教育協會表示，演出時間為11日晚間6時30分到晚間9時，演出單位有羅娜社區老人會、信義鄉卡菲亞團契、羅娜原聲打擊樂團、台灣純弦樂團、波蘭波茲南市立少年合唱團、台灣原聲童聲合唱團、歌手舒米恩。1060301

(中央社)