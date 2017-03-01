發文引紛擾 同志Vincent臉書向總統道歉

同志團體代表Huang Vincent今天在臉書對先前貼文引發紛擾，除向社群朋友表達抱歉外，並向總統蔡英文表達誠懇道歉；希望大家繼續堅持婚姻平權，不要因為他個人好惡放棄正確的價值與理念。

蔡總統日前接見婚姻平權正反方團體，盼促成雙方對話，但同志團體代表Huang Vincent事後在臉書上表示，蔡總統在會談時當面告訴他，「你這一生不一定等得到同志婚姻」。對此，總統府事後再三比對現場文字紀錄，並查對錄音，確認總統在當天並沒有這樣發言。

對於發文引發討論，Vincent昨晚深夜在臉書po文道歉，「對於之前貼文引發的紛擾，Vincent在此鄭重道歉」。

他說，未能仔細評估自己在個人臉書的發言所造成的影響，讓許多社群的朋友感到受傷，Vincent對此抱歉，日後會更加謹慎。

他說， 「對於小英總統因此受到的傷害，Vincent在此誠懇道歉」。

Vincent說，經思考兩天後，此事從臉書而起，最後也決定在臉書告一段落，不好意思讓大家擔心了。「不論如何，希望大家可以繼續堅持婚姻平權，不要因為對我個人的好惡，放棄正確的價值與理念」。1060301

(中央社)