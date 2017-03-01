南韓滾動護欄 賀陳旦承諾半年內評估

我要評比

民進黨立委陳歐珀、鄭寶清今天建議，參考南韓滾動護欄，在國道彎道處裝設，交通部長賀陳旦承諾，半年內完成評估。

立法院交通委員會今天邀請賀陳旦報告「2月13日國5重大交通事故及後續處理檢討報告」。

陳歐珀和鄭寶清都提到國5翻車事故點彎道過彎，建議參考南韓在國道設滾動護欄的做法，若發生車輛翻覆時，可削減車輛的衝擊力。

賀陳旦表示，會評估在國道設滾動護欄的可行性，目前優先要做的是在國5重大事故點，檢討減速長度及加強反光標示。

高速公路局長趙興華說，滾動護欄涉及專利，且功效待確認，原廠代表3月會派人來台灣，高公局會進一步了解並評估。1060301

(中央社)