歐巴馬夫婦自傳出版權 出版商18億標下

美國紐約的出版商企鵝藍燈書屋，以6000萬美元天價（約新台幣18億4000萬元）贏得最令業界垂涎的合約，那就是出版前總統歐巴馬與前第一夫人回憶錄的「買一送一」交易。

法新社報導，企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）聲明說：「公司已取得歐巴馬總統與夫人所撰寫的2本書世界出版權。」

根據英國「金融時報」（Financial Times），這2本備受矚目的回憶錄交易，喊價超過6000萬美元，創下美國歷任總統紀錄。

企鵝藍燈書屋表示，根據部分協議，「公司將以歐巴馬家庭的名義，捐贈100萬本書給慈善機構『第一本書』（First Book）。」（譯者：中央社周莉芳）1060301

(中央社)