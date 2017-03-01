川普首次國會演說 開頭譴責反猶太威脅

美國總統川普今天首次向國會發表演說，一開始即確立他對保護民權所作的承諾，並譴責最近威脅全美各地猶太中心的浪潮。

法新社報導，川普演講開頭時說：「今晚，在我們為紀念黑人歷史月（Black History Month）劃下句點之際，提醒了我們，我們的國家是走在支持民權的道路上，替民權爭取到的成果依舊存在。」

川普表示：「最近針對猶太社區中心發出的威脅，以及蓄意破壞猶太墓地的行徑，還有上週的堪薩斯市槍擊案，提醒了我們，雖然我們是對政策看法南轅北轍的國家，我們也是一同譴責各類仇恨與惡行的國家。」（譯者：中央社張曉雯）1060301

(中央社)