和泰LEXUS品牌體驗館 信義微風登場
LEXUS總代理和泰汽車宣布，台灣成為LEXUS亞太地區唯一授權推出品牌體驗館的國家，搶先與杜拜、西班牙及英國等國同步展開新一代品牌廣宣。即日起至4月10日，在信義微風百貨前戶外廣場登場。
和泰車指出，本次「預見LC–LEXUS品牌體驗館」結合全新LC500豪華性能跑車預賞活動，以俐落的線條、明亮的色調為主軸，搭配具透視感的帷幕、半開放式環狀展示空間，更能充分展現LC500前衛獨特、耀眼奪目的車身設計，現場並設有商品解說區及專業解說人員，讓顧客充分感受LEXUS 「Experience Amazing」的極勁設計及優質服務。
LC是「Luxury Coupe」的縮寫，設計元素及發想來自於2012年台北車展發表的概念車種LF-LC，結合前衛的科技感造型與優異動能的全新LC500，以華麗時尚的流線外型顯現出LEXUS獨到的L-finesse設計理念，讓顧客體驗LC的極盡奢華，極致精彩。
(工商)
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