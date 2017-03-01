出道14年獻第一次 泉里香推寫真雪白D奶炸出

泉里香因演出真人版《美少女戰士》走紅。（圖／翻攝自日網、泉里香IG)

泉里香出道以來，首次推出寫真集。(圖／翻攝自日網）

泉里香大方展現性感好身材。(圖／翻攝自日網)

模特兒出身的日本女星泉里香，2003年因演出真人版《美少女戰士》走紅，多年來惜肉如金的她，去年首次大解放，穿比基尼登漫畫雜誌封面，現她又決定推出首本寫真集，露出性感好身材。

泉里香出道以來，首次推出寫真集《Rika!》，只見她穿上白色蕾絲Bra，由上往下拍，雪白渾圓D奶快炸出，另一套白底紅點比基尼，大展S曲線好身材，火辣指數破表，讓網友看了都快噴鼻血。

其實，泉里香在真人版《美少女戰士》飾演水星仙子，雖然沒有飾演火星仙子的北川景子紅，不過她們感情依舊很好，去年北川景子補辦婚宴時，還邀《美少女戰士》全員獻唱主題曲，掀起全場高潮。

(中時電子報)