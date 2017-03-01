清泉崗染毒案 26人複驗出爐8人染毒
空軍清泉崗基地染毒疑雲，為追查真相、釐清案情，營區內士官兵集體驗尿，初驗共驗2303人，另252人未驗，日前再複驗26人。26人檢驗結果今天出爐，有8人呈現陽性反應，檢軍將再進一度追查，釐清案情。
空軍清泉崗基地染毒案，引起社會高度重視，送驗報告預計在今天出爐，臺中地檢署襄閱主任檢察官郭景東上午接獲檢驗單位將士官兵受驗報告以傳真方式回報。
經郭景東逐一檢視統計，共有8人呈現陽性反應，而且都是一級毒品反應，一級毒品包括有海洛因，鴉片或嗎啡等。郭景東指出，此波複驗人數有27人，因其中1人是二二八連假期間採檢送驗，目前結果尚未出爐。
至於採尿送驗呈現毒品陽性反應的士官兵的官階及身分，郭景東表示，檢驗報告中並無受驗人的個人資料，僅有只有編號，相關官階及身分，還須向軍方進一步了解。據了解，檢驗呈現陽性反應的8人員，並沒有飛官。
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(中時)
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