沒風度？遭旗下司機嗆政策爛 Uber執行長暴怒甩車門

UBER的創辦人卡拉尼克。(圖/美聯社)

Uber總部。(圖/美聯社)

整年下來風波不斷的Uber又惹出新爭議！執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）日前才剛辭去川普顧問一職，希望可以平息越演越烈抵制Uber的活動。然而最近卡拉尼克又被爆和旗下司機在車上大吵，雙方不但不歡而散，卡拉尼克還在下車時暴怒大甩車門，被批作為頂級科技公司執行長，無法接受旗下員工的反應非常沒有風度。

據彭博社(Bloomberg)報導，Uber執行長卡拉尼克在超級盃(Super Bowl)當天晚上，和兩名女性友人一同搭上了一台尊榮優步(Uber Black)，乘車期間司機卡莫(Fawzi Kamel)向卡拉尼克抱怨：「今年真是艱難的一年」，然而卡拉尼克不領情的說：「我確保每年都是艱困的一年，如果不是代表我做的不夠好」，接著卡莫向他表示Uber對司機的福利政策逐年下降，在2011年時司機每英里可以收取20美元的費用，現在卻僅能收取每英里2.75美元，然而這話卻讓卡拉尼克開始暴怒，不但一直飆罵髒話還回嗆司機，「不要什麼都怪別人」，甚至在下車時大聲怒甩車門。

雖然司機卡莫對於每英里(約1.6公里)收費標準的說法與事實不符，在2012年時，尊榮優步的收費標準為每英里4.9美元，而現在尊榮優步的司機也可以收取每英里3.75美元，差距不如卡莫的說法來的大，但這段影片流出後，還是讓不少人批評卡拉尼克無法接受旗下司機的批評，還罵髒話、甩車門實在太沒風度。

卡拉尼克和卡莫爭吵畫面。(影片取自youtube)

其實過去一年Uber確實是「艱困的一年」，不但在台灣踢到鐵板被迫退出台灣市場，去年在舊金山推出的自動駕駛汽車也被以不符合法律規範，整個計畫被迫停止。而在今年川普就任後，執行長卡拉尼克擔任美國總統川普(Donald Trump)顧問也被大肆批評，因為不少旗下司機都是移民，而卡拉尼克此舉被認為是在幫川普的穆斯林移民禁令背書，甚至讓大批民眾發起了「刪除Uber軟體」(#DeleteUber)活動來抵制Uber公司，讓卡拉尼克最後辭去川普顧問一職以平息大眾怒火。最近又被爆出該公司女工程師遭性騷擾被吃案，幾個月之間負面事件不斷，讓過去風光的Uber公司蒙上一層又一層的陰影。

(中時電子報)