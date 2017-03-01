國民黨：民進黨推促轉條例 政治操作

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中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，民進黨推動促進轉型正義條例草案是政治操作，企圖轉移執政無能的焦點，他呼籲民進黨勿一意孤行，回到經濟民生議題才是正辦。

總統蔡英文昨天表示，希望促進轉型正義條例本會期可以通過立法；根據立法院初審通過促進轉型正義條例草案版本，促轉會隸屬行政院下的獨立型任務編組，成立2年內推動開放政治檔案、清除威權象徵及保存不義遺址等任務。

胡文琦上午在國民黨記者會表示，促轉條例所要推動事項，既有的檔案法即可涵蓋，民進黨推動的促轉條例違反憲政主義、保護個資原則，是政治操作。

胡文琦說，民進黨推動不當黨產處理條例與促轉條例，一系列作為都是要轉移執政無能的焦點，且鬥爭國民黨，他呼籲民進黨不要一意孤行，回到民生經濟議題才是正辦。

此外，胡文琦也批評蔡政府選前政見支票一大堆，選後做不到就「髮夾彎」卸責，且延續性政策做不好，就祭出「馬維拉」，將責任全推給前朝，如果政策轉不了彎也沒辦法推給前朝時，就上演「鴕鳥功」，眼不見為淨全部都禁掉，例如解決不了二二八，中正紀念堂就關門一天。1060301

(中央社)