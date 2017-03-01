大學個人申請 開放考生查詢在校成績

大學個人申請即將啟動，大學甄選會1日表示，高三應屆考生在校成績已由學校上傳至甄選會，應屆學測考生務必上網查詢確認成績，維護自身權益。（甄選會提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月1日

大學個人申請即將啟動，大學甄選會今天表示，高三應屆考生在校成績已由學校上傳至甄選會，應屆學測考生務必上網查詢確認成績，維護自身權益。

大學甄選委員會指出，考生若為應屆畢業生且報名學測者，高一至高三上5學期的在校成績證明PDF檔，已由所屬高中（職）學校上傳至甄選委員會，考生若報名個人申請且通過第一階段篩選，於網路上傳審查資料時，不需再上傳在校成績。

由於個人申請第二階段甄試，大部分校系審查項目中有「高中（職）在校成績證明」，甄選委員會表示，應屆畢業考生務必於查詢期間內上網，確認所屬高中（職）學校代為上傳的成績證明是否正確，以維護自身甄試權益。

甄選委員會指出，報名學測的應屆畢業生應於2日至14日每日上午8時至下午10時，至甄選委員會網站查詢「高中（職）在校成績證明」，若發現成績證明有誤，應立即向所屬高中（職）學校或甄選委員會反映，查詢截止日後，成績證明將直接匯入大學個人申請第二階段審查資料上傳系統，不再受理更正。

高中在校成績證明可上網查詢（https://www.caac.ccu.edu.tw/），選擇「個人申請」網頁，點選「審查資料上傳」項下的「應屆畢業學測考生查詢在校成績系統」選項，輸入個人專屬證號後，即可查詢，查詢期間如遇任何操作問題，可於上班日上午8時至下午5時，聯絡甄選委員會服務專線（05-272-1799）。1060301

(中央社)