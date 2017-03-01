清泉崗基地染毒 連假又發現2包

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空軍清泉崗基地染毒案，台中地檢署表示，二二八連假中，在營區內搜索又再發現2包毒品。

台中地檢署表示，持續搜索空軍清泉崗基地，4天連假中，在水溝、機車棚旁的水溝又發現2包毒品。

空軍清泉崗基地染毒案，台中地檢署持續偵辦中。1060301

(中央社)