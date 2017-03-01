山友胃出血 天候差直升機救援無功返

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一支14人的登山隊私自攀登南橫山區「南一段」，卻有1山友胃出血，目前與陪同人員共3人受困山區，空總出動直升機，但天候不佳難以救援，搜救人員徒步登山。

據搜救人員指出，南一段自莫拉克風災過後就禁止入山，這次待援的登山客是「爬黑山」受困，受困人員困在海拔3200公尺的高山區。

警消是在昨天（2月28日）接獲台中市消防局轉報，桃源區與台東縣交界處三岔峰下營地，有1名登山客胃出血，並由2位團員陪同等待救援。

警消指出，在第一時間就動員搜救小組整備前往救援，昨午因為山區大霧，直升機無法起飛，今天一早搜救人員陸續前往事發地點救援。

另外，空中勤務總隊直升機在今天上午近8時飛抵目標區，但是雲幕籠罩山頭，周邊空偵無法進入，直升機返回。

救難人員表示，因為山區雲霧繚繞，能見度不佳，再者道路難行，估計救難人員要抵現場需要2天的時間。1060301

(中央社)