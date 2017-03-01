陸2月PMI為51.6% 連7月擴張
中國大陸國家統計局今天公布，大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）為51.6%，比1月份上升0.3個百分點。大陸製造業PMI自2016年8月起至今，已連續7個月高於榮枯線。
大陸官方今天公布2月製造業PMI為51.6%。其中，生產指數為53.7%，新訂單指數為53.0%，顯示製造業生產與需求保持成長。從業人員指數為49.7%，顯示製造業用工量仍在減少。
大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，製造業PMI比1月上升0.3個百分點，且高於去年同期2.6個百分點，繼續保持穩中向好的發展態勢。
趙慶河分析，2月製造業PMI呈現4個特點。首先，製造業市場需求回升，生產趨於活躍；其次，國內外需求有所改善，進出口繼續回穩向好；再者，新動能持續發力，其中，裝備製造業PMI為近3年高點。
最後，生產經營活動預期指數連續2個月上升，且處於高位景氣區間，企業對市場預期繼續看好。
大陸官方今天也公布2月非製造業商務活動指數（又稱非製造業PMI）為54.2%，比1月調降0.4個百分點，但已連續5個月保持在54.0%及以上，整體而言還是延續成長較快的格局。
趙慶河提到，其中，建築業繼續處於高景氣區間。受春節假日和冬季低溫的影響，1、2月份企業開工率相對較低，商務活動指數連續兩個月下滑，2月降至60.1%，但仍保持在高位景氣區間。
趙慶河表示，然而，從建築業市場預期看，業務活動預期指數為65.8%，比1月成長1.3個百分點，顯示企業對未來市場預期較為樂觀，建築業有望繼續保持較快成長。1060301
(中央社)
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