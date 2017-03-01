情侶興起車內拉K 違停遇警心虛自撞
26歲黃姓男子28日晚駕駛要價200多萬元的白色凌志轎車，載著小他3歲的王姓女友，從彰化到高雄訂購鏡框，但保大特勤警網見他違停，上前勸說時他卻倒車加速逃逸，還意外擦撞1名機車騎士幸無大礙；黃男最後自撞安全島落網，原是車上拉K，才會遇警心虛，全案依肇逃、毒品罪送辦。
保大特勤警網昨晚9時30分巡邏至新興區七賢、南台路口，發現白色凌志轎車違停，正當警準備上前勸導時，該車突倒車後再向前疾駛，擦撞到47歲周姓騎士的機車，造成其右踝及左側臀部挫傷；警見黃男肇逃，即鳴笛一路尾追到中華路與光復三街口。
黃男逃逸不到5分鐘，就自撞安全島，不僅汽車爆胎，連車內安全氣囊也都爆開，警方喝令黃男與同車女友下車，並在車內查獲K他命、K毒研磨卡及MDNA重約2公克；警訓斥「幹嘛要逃」，黃男嘆說「原是南下買鏡框，一時心血來潮在車內磨K粉，真是有夠後悔」。
警調查指出，黃男有重利前科，家中在彰化經營建築公司。黃男供稱，他要買1副鏡框，但這只有高雄某眼鏡行才有，於是特地從彰化開來高雄預訂鏡框，不料，在市區閒逛後突想拉K才釀禍，毒品是在台中酒吧外，以代價1000元向綽號「阿東」男子購買。
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(中時)
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