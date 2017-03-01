宜蘭人促建東部快鐵 賀陳旦回應陳情

交通部長賀陳旦（中）表示，行政院已編列4年的特別預算費用，也做了一些特別規畫，總結過去研究，做最後國家建設結合及基礎。（陳信翰攝）

賀陳旦（左二）接下陳情書。（陳信翰攝）

「東部快鐵促進會」1日到立法院交通委員會，向交通部部長賀陳旦陳情，要求興建「北宜快鐵」。賀陳旦表示，行政院已編列4年的特別預算費用，也做了一些特別規畫，總結過去研究，做最後國家建設結合及基礎。

(中時)