NBA》36歲老將卡隆巴特勒盼能重返賽場

根據美國媒體報導，休息將近1年的36歲老將卡隆巴特勒，期盼能重返最喜害的賽場，倘若最終沒有球隊有意願簽下他的話，征戰14年的巴特勒將選擇退役。

先後打過熱火、湖人、巫師、小牛、快艇、公鹿、雷霆、活塞與國王共9支球隊的巴特勒，可說是籃球浪人，其中在2010-11球季曾幫助小牛奪得總冠軍，首嘗奪冠美夢，2015年與國王簽下2年合約，可惜去年夏天被國王裁退。

即便將近1年沒有球可打，但定居在洛杉磯的巴特勒還是維持自主訓練，體能也能保持著良好狀態，日前接受訪問時透露渴望回到球場的意願，但這個願望能否實現就得看各隊老闆是否肯伸出援手了。

(中時電子報)