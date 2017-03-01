機捷最後一天免費搭 籲民眾把握
機場捷運明天將正式營運，如果想要免費搭乘的民眾，要把握今天最後一天。桃捷公司表示，桃捷公司累計從2月2日試營運以來已達到127萬多人次。
桃園捷運公司表示，機捷開放試乘以來每天上午8時到下午4時，但為了紓解乘客，從2月27日延長試乘服務時間，提前從早上7時到夜間9時，使得免費搭乘的人數暴增，27日搭乘人次一口氣突破17萬多，28日晚上8時統計人次也有15萬多。
受到二二八連續假期的影響，機捷不管是直達車或普通車，幾乎是班班客滿，桃捷公司也緊急加開多班列車，因應大批旅客的需求，而從2月2日試營運以來已達到127萬多人次。
根據記者實際搭乘觀察結果，以台北A1站與A13桃園機場第二航廈站最多，其餘A8林口長庚醫院站、A18高鐵桃園站都有不少人潮，甚至一位難求。以2月27日、28日兩天搭乘的狀況，從台北站一路站著到機場第二航廈是「非常正常的情形」。
桃園捷運公司表示，機捷入站閘門大，部分人看到閘門開急著衝進去，但因實閘門設定採「一刷一進」，若兩人急著進出，就會出現閘門瞬間關閉，間接影響其他乘客。
如果想要免費搭乘機捷的民眾，請把握今天最後一天，時間到夜間9時，也要特別呼籲注意返程的班次。1060301
(中央社)
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