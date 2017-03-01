鍾小平呼籲警方依現行犯逮捕蔡丁貴

台北市議員鍾小平今天到台北地檢署控告自由台灣黨主席蔡丁貴，於昨天率眾到中正紀念堂抗議、並在現場燒國旗一事，涉犯刑法160條，意圖侮辱中華民國，呼籲警方立刻依現行犯逮捕蔡丁貴。

鍾小平說，蔡丁貴在「二二八」下午，率眾到中正紀念堂抗議、燒國旗，而燒國旗的行為已超越言論自由的範疇，要求台北市警局對於這種集會遊行涉及公共危險、妨害公務、違反集遊法等行為，必須以現行犯逮捕。

鍾小平指出，蔡丁貴燒國旗的舉動、罪刑令人髮指，就連警察去滅火也把警察推倒，「這些都是現行犯」，要求警察立刻出面逮捕蔡丁貴。

鍾小平也說，警察要依法行政，現行犯就要逮捕，就算碰到再大的困難也要逮捕，「因為你習慣懦弱、永遠挨打，這也是對公務員警察最大的傷害，讓台獨暴民為所欲為」。1060301

(中央社)