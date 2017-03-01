減稅砍歐記健保 川普勾勒第1年願景
美國總統川普今天在國會聯席會議發表演說，表示會廣泛修正美國的移民系統，並誓言繼續對中等階級推動大規模減稅，盼藉此擺脫上任至今一連串混亂施政。
路透社報導，川普在這場全國電視轉播的演講說：「小家子氣的想法已過時，拘泥於瑣碎細節之事也已被拋諸身後。」
川普藉演講描繪出他任期第1年要做的事，包括改良健保與稅收，以強化美國的邊界及對抗伊斯蘭極端分子之戰。
他指出，若國會的共和與民主兩黨願意妥協，一個全面的移民計畫就可能實現。不過他並未提及細節。
去年大選競選期間採強硬態度對付非法移民的川普說：「我相信，當我們聚焦於改善美國人的工作與薪水、強化我們的國家安全、重建對法律的尊重這些目標下，真正與積極正面的移民改革會是可行的。」
川普並呼籲由共和黨掌握多數的國會，撤銷前總統歐巴馬任內所簽署、名為「歐記健保」的健保法令，代之以改良的措施，以擴大選擇、增進獲得與降低支出。
他還表示，他的政府在為公司企業研擬一個減稅方案，也會為中等階級大幅減稅。1060301
(中央社)
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