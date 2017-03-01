亞利桑那州參議會通過挺台決議案

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亞利桑那州州參議會今天下午通過「支持台美間貿易」的參眾兩會共同決議案。

「支持台美間貿易」（A concurrent resolution supporting trade between the United States and Taiwan）決議案由參議會代議長勒斯科（Debbie Lesko）宣讀，獲參議會無異議通過。

決議文指出，2015年台灣是亞利桑那州第10大出口市場，以及美國第14大產品出口市場，而美國前10大貿易夥伴中，唯獨台美之間尚未洽簽雙邊投資協定（BIA）。

決議文說，美國前總統歐巴馬2013年7月曾簽署眾院第1151號法案，支持台灣成為國際民航組織（ICAO）觀察員，亞利桑那州州議會也曾分別在2012、2014及2016年，通過支持台灣國際參與的決議案。

決議文指出，亞利桑那州與台灣自1980年締結姊妹關係後，向來維繫堅強的經濟文化關係，並如同美國其他38個州，通過決議案支持台美洽簽BIA及台灣參與國際組織。

決議文說，去年元月16日蔡英文當選中華民國首任女總統，這也是台灣第3次政權和平移轉，證明台灣民主的堅強與活力。

中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處指出，這次亞利桑那州州議會，再度對台灣的國際參與及加強台美雙邊經貿關係表達堅定支持，經文處表示感謝。1060301

(中央社)