亞利桑那州參議會通過挺台決議案

亞利桑那州州參議會今天下午通過「支持台美間貿易」的參眾兩會共同決議案。

「支持台美間貿易」(A concurrent resolution supporting trade between the United States and Taiwan)決議案由參議會代議長勒斯科(Debbie Lesko)宣讀,獲參議會無異議通過。

決議文指出,2015年台灣是亞利桑那州第10大出口市場,以及美國第14大產品出口市場,而美國前10大貿易夥伴中,唯獨台美之間尚未洽簽雙邊投資協定(BIA)。

決議文說,美國前總統歐巴馬2013年7月曾簽署眾院第1151號法案,支持台灣成為國際民航組織(ICAO)觀察員,亞利桑那州州議會也曾分別在2012、2014及2016年,通過支持台灣國際參與的決議案。

決議文指出,亞利桑那州與台灣自1980年締結姊妹關係後,向來維繫堅強的經濟文化關係,並如同美國其他38個州,通過決議案支持台美洽簽BIA及台灣參與國際組織。

決議文說,去年元月16日蔡英文當選中華民國首任女總統,這也是台灣第3次政權和平移轉,證明台灣民主的堅強與活力。

中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處指出,這次亞利桑那州州議會,再度對台灣的國際參與及加強台美雙邊經貿關係表達堅定支持,經文處表示感謝。1060301

(中央社)