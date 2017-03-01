金正男案2女嫌遭控謀殺 恐面臨絞刑

涉嫌以致命神經毒劑暗殺北韓領導人金正恩異母兄長金正男的2名女嫌，今天在嚴密維安下被帶往馬來西亞1座法院並被控謀殺罪，若定罪，2人將被處以絞刑。

法新社報導，25歲的印尼女嫌席蒂艾沙（Siti Aisyah）與28歲的越南女嫌段氏香（Doan Thi Huong）上月13日在吉隆坡國際機場涉嫌殺害金正男而落網後，首度公開露面。

若被判謀殺罪名成立，她們將面臨絞刑。

2名女嫌抵達現場前，席蒂艾沙的辯護律師告訴記者：「得耗時數個月，才會啟動正式審理程序。」（譯者：中央社周莉芳）1060301

(中央社)