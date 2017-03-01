韓美防長通電話 聯合軍演揭幕

我要評比

南韓國防部官員表示，韓美兩國「鷂鷹」聯合軍事演習今天上午揭幕，兩國國防部長通電話，評估朝鮮半島局勢和北韓核彈威脅，並誓言嚴懲任何挑釁。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國防部長韓民求和美國國防部長馬提斯今天早上7時30分通電話，談及南韓軍方與樂天集團就交換部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）用地簽署協議。

馬提斯在通話中表示，美國協防南韓的決心堅定不移，必將挫敗針對美國及盟友的一切攻擊，以壓倒性態勢有效反制一切核攻擊。

韓美兩國於今天起展開「鷂鷹」聯合軍演，還將於13日陸續展開「關鍵決斷」聯合軍演至4月底，包括核動力航空母艦在內，美國的大批戰略資產將進入南韓。

報導指出，北韓領導人金正恩已下令指示，於北韓人民軍建軍日的4月25日展開最大規模的武力示威，並視察負責防衛平壤的北韓衛戌司令部─人民軍第966大聯合部隊，下達了「強化作戰準備」的指示，朝鮮半島緊張情勢升高。1060301

(中央社)