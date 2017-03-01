退輔會主委李翔宙：年金地板應再提高

退輔會主委李翔宙出席立法院備詢。(圖/呂昭隆攝)

退輔會主委李翔宙說，站在退輔會立場，他認為退伍軍人的所得替代率應該高於公教人員。李翔宙主張年金「地板」應設在4萬元，對於年金改革會議訂於每月25000元或32160元，李翔宙坦言太低，但國家政策最後真的這樣訂，他也只能配合。

對於18%的優惠存款利息，李翔宙說，早期舊制的退伍軍人，很多是選擇一次退伍，如今他們的收入就是靠優存利息。因此，他認為，調整的步伐應該要更緩和一些。

退伍軍人不滿年金改革，在立院前發起「八百壯士捍衛權益」馬拉松式抗議。李翔宙說，對於年金改革，退輔會已經透過很多場合、機會，與各地榮民懇談，與退伍軍人相關社團接觸，對謠言都在一一澄清中。他自己也親自前往八百壯士陳抗現場，去了3次，持續不斷溝通，但是目前外界流傳的說法，裡面確實很多不實謠言。因為退伍軍人年金部分，至今版本尚未出來，都還在研議中。他說：「國防部的版本都還沒拿出來，你們在反對什麼？」

(中時)