退輔會主委李翔宙：年金地板應再提高
退輔會主委李翔宙說，站在退輔會立場，他認為退伍軍人的所得替代率應該高於公教人員。李翔宙主張年金「地板」應設在4萬元，對於年金改革會議訂於每月25000元或32160元，李翔宙坦言太低，但國家政策最後真的這樣訂，他也只能配合。
對於18%的優惠存款利息，李翔宙說，早期舊制的退伍軍人，很多是選擇一次退伍，如今他們的收入就是靠優存利息。因此，他認為，調整的步伐應該要更緩和一些。
退伍軍人不滿年金改革，在立院前發起「八百壯士捍衛權益」馬拉松式抗議。李翔宙說，對於年金改革，退輔會已經透過很多場合、機會，與各地榮民懇談，與退伍軍人相關社團接觸，對謠言都在一一澄清中。他自己也親自前往八百壯士陳抗現場，去了3次，持續不斷溝通，但是目前外界流傳的說法，裡面確實很多不實謠言。因為退伍軍人年金部分，至今版本尚未出來，都還在研議中。他說：「國防部的版本都還沒拿出來，你們在反對什麼？」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。