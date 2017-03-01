妙麗超大尺度！艾瑪華森W形雙峰全都露

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艾瑪華森大解放，W形雙峰全都露！（圖／取材自vanityfair）

英國女星艾瑪華森（Emma Watson）以《哈利波特》系列電影「妙麗」紅遍全球，艾瑪華森已從當年小女孩，長大成亭亭玉立的美女，近期演出迪士尼電影《美女與野獸》引發關注，而近日艾瑪華森為雜誌拍攝封面照，裸露上半身、只披一件短版斗篷，W形雙峰全都露！

艾瑪華森聰慧才智形象鮮明，在她近期為雜誌拍攝的封面照中，艾瑪華森大解放，上半身只披一件小斗篷，搭配花邊、蕾絲設計，艾瑪華森儘管大尺度依舊唯美，宛如仙子般夢幻，搭配前衛俐落髮型，仍散發濃濃女人味，也讓艾瑪華森散發俐落氣息。

(中時電子報)