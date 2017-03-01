指蔡說「等不到同婚」惹議 Vincent PO文道歉
知名同運人士Vincent先前曾PO文表示，在同志團體入府會談中，蔡英文對他說過「你這一生不一定等得到同志婚姻」，不過事後府方公布當天逐字稿與錄音檔澄清，此事件引發不小的議論，Vincent昨晚深夜在臉書上PO出道歉文，表示對之前貼文引發的紛擾，鄭重道歉。
Vincent表示，對於自己未能仔細評估自己在個人臉書的發言所造成的影響，讓許多社群的朋友感到受傷感到抱歉，並強調自己日後會更加謹慎，而對於蔡英文總統因此所受到的傷害，也誠懇的道歉。
Vincent說，經思考兩天後，此事從臉書而起，最後也決定在臉書告一段落，Vincent也希望大家可以繼續堅持婚姻平權，不要因為對他個人的好惡，放棄正確的價值與理念。
對於Vincent的道歉文，不少人鼓勵喊加油，認為Vincent能「面對自己的錯誤與誠懇道歉」、「雖然錯失最好的時間點，但有道歉還是給與肯定」，但也有人認為「造假新聞又討拍，打悲情牌就能讓人理盲啊？」、「豬一樣的隊友」。
(中時電子報)
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