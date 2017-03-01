陳明堂：保防法草案絕非「人二復辟」

我要評比

法務部次長陳明堂1日表示，國家保防工作法草案不是「人二復辟」也不是要做白色恐怖，主要是防止洩密、滲透，中低度激化對國家安全與社會利益的重視，條文還在檢討中。（陳信翰攝）

法務部次長陳明堂1日表示，國家保防工作法草案不是「人二復辟」也不是要做白色恐怖，主要是防止洩密、滲透，中低度激化對國家安全與社會利益的重視，條文還在檢討中。（陳信翰攝）

(中時)