WBC》16強系列報導之4-以色列陣容可觀黑馬？
以色列A組預賽與中華、南韓及荷蘭同組，這支猶太軍雖首度取得16強門票，卻與荷蘭被官網預測有機會晉級8強的2支隊伍，中華隊不可輕視這支陣容可觀的黑馬。
儘管以色列是棒球冷門國家，本屆經典賽卻由11位具大聯盟經歷、全隊至少15位具2A等級以上球員組成豪華陣容，不意外被官網看好具晉級8強實力。
以色列陣中不乏知名大聯盟球星，投手群有15年大聯盟資歷的38歲馬奎斯(Jason Marquis)，在大聯盟以後援角色征戰11年的左投手布瑞斯洛（Craig Breslow），大聯盟生涯累計出賽59場的艾克塞羅德（Dylan Axelrod），以及征戰12個球季的費德曼（Scott Feldman）。
其中馬奎斯生涯累積戰績124勝118敗、平均自責分率4.61；布瑞斯洛生涯累計22勝、平均自責分率3.35，去年還在馬林魚出賽15場；去年待過太空人及藍鳥的費德曼，則有7勝4敗與3.97自責分率，本屆也被列入投手特別名單。
野手方面，有大聯盟生涯累計擊出81轟的洋基隊戴維斯(Ike Davis)，是以色列本屆經典賽最具長程火力的打者；曾在2012年擊出32轟、甫與道奇簽下小聯盟合約的捕手拉瓦威（Ryan Lavarnway），他也擁有5年大聯盟資歷；戴克（Cody Decker）曾在2015年於教士升上大聯盟，雖只出賽8場，但在小聯盟8個球季累積有173轟；另有弗德（Sam Fuld）與佛萊曼（Nate Freiman）也都上過聯盟。
(中時電子報)
關鍵字：大聯盟
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