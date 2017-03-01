地下鬥賭場太吵 遭舉報破獲

平鎮警方逮獲羅姓印尼華僑賭博，他們使用的是印尼傳統神獸龍虎鬥賭具。(賴佑維翻攝)

桃園市一位61歲的羅姓印尼華僑，數日前於平鎮區龍南路自宅內，以印尼傳統神獸賭具「龍虎鬥」邀集同是印尼華僑等同鄉聚賭。一夥人因深夜「呼龍喝虎」的聲音過大妨礙安寧，鄰居報警後被龍岡警方意外查獲，房內連同羅姓負責人一共9人，皆是50、60歲的印尼籍華僑，全案均依賭博罪嫌送辦。

(中時)