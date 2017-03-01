從228到319與太陽花 黃智賢：台灣不歡迎真相

我要評比

屏東縣政府以植樹方式紀念228，為台灣這塊土地種下希望種子。（林和生攝）

中正紀念堂28日首度在228紀念日閉館，但在廣場卻爆發護蔣的統促黨、白色正義聯盟等團體與反蔣的台灣國成員數波肢體衝突，有多名群眾受傷掛彩。（中時資料照 黃子明攝）

228事件最後1役烏牛欄之役在埔里，縣府於埔里入口處設立的「圓而不圓」紀念碑，在228格外引人注目。（報系資料照 楊樹煌攝）

228事件迄今70年，國民黨與民進黨，兩黨政黨輪替已經3次，然而228事件的真相究竟為何？依舊淪為各說各話的羅生門。

政論節目主持人黃智賢今（1日）在臉書表示，台灣是一個沒有真相，不需要真相的地方。莫說70年前的二二八到今天沒有真相，就連319、太陽花也沒有真相。

黃智賢感嘆，「台灣是沒有真相，也痛恨真相的地方。只要台獨，就是最後的道理。只要台獨，也就擁有了一切的真相」。

黃智賢臉書全文如下：

319沒有真相，太陽花也沒有真相

台灣不歡迎真相

1

台灣是一個沒有真相， 不需要真相的地方。

說70年前的二二八，到今天沒有真相。

因為哪個史料可信，哪個不可信，掌握資源的人，都有政治立場。

台灣史的學者，絕大多數政治血液純屬墨綠。

對於為什麼發生?

到底發生了什麼事?

多少外省平民被本省暴民流氓殺害 ?

國軍登陸後，鎮暴過程使用武力有沒有過當 ?

有沒有不分青紅皂白濫殺 ?

多少本省人被捕被殺 ?

多少人無辜受累 ?多少人是參與武裝反抗 ?

即使史料斑斑，仍然沒有辦法，就史料論證真相。

2

連發生在2004年，13年前的319槍擊案，也沒有真相。

從事後看到的監視器畫面，陳水扁明明是步履輕快，自己走進奇美醫院的。

可是第一時間，邱義仁以總統府副秘書長之尊，暗示陳水扁不可能自己走進去。

奇美醫院外，是哭天喊地要天佑陳水扁的群眾。陳水扁支持者氣憤難平，士氣高漲，連宋陣營最後連造勢晚會都取消，整個台灣瀰漫在驚恐的氣氛中。

地下電台和宣傳車，全台廣播著” 阿共仔和連宋要殺咱的阿扁 !”

身為奇美醫院院長和醫生的詹啟賢現在說，陳水扁當時 ”出血量少，是否槍傷無法確定”。

但當時奇美醫院，並沒有在第一時間，立刻出面說明:

1) 總統陳水扁是不是自行走進奇美醫院 ?

2) 沒有第一時間公布監視器畫面，以平息各種謠言

3) 沒有說”出血量少，是否槍傷無法確定”。

這三點，身為醫院和醫生，面對319事件，理應立刻對全國說明總統病情，卻保持沉默。

然後陳水扁自行拍影片，深夜播出，以虛弱的面目在一次做情感動員。

藍營士氣徹底瓦解。

最後陳水扁以一萬多票險勝連戰。(驗票後最後的票數差距這是)

奇美醫院理應完全公正中立，沒有任何政治立場。

當時除了陳水扁親信以外，沒有任何人知道陳水扁的真實狀況。如果整個台灣在第一時間，就知道陳水扁是自己輕快地走進去。

就知道出血量少，無法確定是槍傷。

就看得到監視器畫面。

那後面的悲情操作，會不會少掉很多空間?

投票結果會不會不一樣 ?

奇美醫院沒有就專業的醫療立場，公布事實與真相。

這，不是虧欠連宋。

這，是對台灣的民主的虧欠。

3

被指控是槍擊陳水扁的人，當年竟然神秘溺斃。

而號稱被槍擊的陳水扁，順利連任。

立法院找王清峰組成的319真相調查委員會，即使在重重阻礙，和扁政府的抵制與羞辱下，也已經發掘，也提供許多事實。

馬英九也答應就任總統後要徹查319。

2008年要查2004年的事，總還容易點。

結果呢 ?

擺爛了整整8年。

連查的動作都沒有。

4

不要說2004年的319槍擊案了。

連2014年的太陽花事件，到現在不到3年，整個事情，竟也就船過水無痕了。

當時說是馬英九賣台，服貿協議室黑箱，一通過台灣就被賣掉了。

結果呢 ?

現在所有資料早已公開。

有黑箱嗎 ? 沒有 ?

有賣台嗎 ? 沒有。

有的，只是民進黨拿到政權。

更好笑ˇ呃，是民進黨也不敢說不要服貿協議。

5

2014年時，網路已經盛行。

馬英九主政下，被太陽花說是暴政。

但媒體懼怕的，是太陽花的威嚇，可不是馬政府。

結果呢 ?有真相嗎 ?

幫助民進黨打贏2014年底的九合一大選後，暴徒無罪，警察坐牢。

太陽花的真相，搞清楚了嗎 ?

暴徒是怎樣攻進立法院的 ?

為什麼近在咫尺的警政署，沒有派警察奪回國會 ?

擺爛23天，讓太陽花藉立法院這個大平台造勢，到底是王金平的錯，還是馬英九的錯 ?

馬英九身為總統，有沒有保護國會的義務和責任 ?

王金平身為國會議長，有沒有盡責請求警察協助 ?

王卓鈞為什麼沒有盡責恢復國會治安 ?

暴徒是怎樣攻進行政院的 ?

是怎樣荒謬的狀況下，一個民主國家的國會，可以被佔領23天 ?

當局除了供水供電供網路，警察還保護暴徒。

只准暴徒，和暴徒恩准的人，才可以自由進出立法院。

任何其他國民，不准進入立法院。

暴徒還設路障，在附近攔檢居民。

回頭看太陽花事件，暴徒佔領立法院和行政院，有任何正當性嗎 ?

6

台灣是沒有真相，也痛恨真相的地方。

只要台獨，就是最後的道理。

只要台獨，也就擁有了一切的真相。

(中時電子報)