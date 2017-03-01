從228到319與太陽花 黃智賢：台灣不歡迎真相
228事件迄今70年，國民黨與民進黨，兩黨政黨輪替已經3次，然而228事件的真相究竟為何？依舊淪為各說各話的羅生門。
政論節目主持人黃智賢今（1日）在臉書表示，台灣是一個沒有真相，不需要真相的地方。莫說70年前的二二八到今天沒有真相，就連319、太陽花也沒有真相。
黃智賢感嘆，「台灣是沒有真相，也痛恨真相的地方。只要台獨，就是最後的道理。只要台獨，也就擁有了一切的真相」。
黃智賢臉書全文如下：
319沒有真相，太陽花也沒有真相
台灣不歡迎真相
1
台灣是一個沒有真相， 不需要真相的地方。
說70年前的二二八，到今天沒有真相。
因為哪個史料可信，哪個不可信，掌握資源的人，都有政治立場。
台灣史的學者，絕大多數政治血液純屬墨綠。
對於為什麼發生?
到底發生了什麼事?
多少外省平民被本省暴民流氓殺害 ?
國軍登陸後，鎮暴過程使用武力有沒有過當 ?
有沒有不分青紅皂白濫殺 ?
多少本省人被捕被殺 ?
多少人無辜受累 ?多少人是參與武裝反抗 ?
即使史料斑斑，仍然沒有辦法，就史料論證真相。
2
連發生在2004年，13年前的319槍擊案，也沒有真相。
從事後看到的監視器畫面，陳水扁明明是步履輕快，自己走進奇美醫院的。
可是第一時間，邱義仁以總統府副秘書長之尊，暗示陳水扁不可能自己走進去。
奇美醫院外，是哭天喊地要天佑陳水扁的群眾。陳水扁支持者氣憤難平，士氣高漲，連宋陣營最後連造勢晚會都取消，整個台灣瀰漫在驚恐的氣氛中。
地下電台和宣傳車，全台廣播著” 阿共仔和連宋要殺咱的阿扁 !”
身為奇美醫院院長和醫生的詹啟賢現在說，陳水扁當時 ”出血量少，是否槍傷無法確定”。
但當時奇美醫院，並沒有在第一時間，立刻出面說明:
1) 總統陳水扁是不是自行走進奇美醫院 ?
2) 沒有第一時間公布監視器畫面，以平息各種謠言
3) 沒有說”出血量少，是否槍傷無法確定”。
這三點，身為醫院和醫生，面對319事件，理應立刻對全國說明總統病情，卻保持沉默。
然後陳水扁自行拍影片，深夜播出，以虛弱的面目在一次做情感動員。
藍營士氣徹底瓦解。
最後陳水扁以一萬多票險勝連戰。(驗票後最後的票數差距這是)
奇美醫院理應完全公正中立，沒有任何政治立場。
當時除了陳水扁親信以外，沒有任何人知道陳水扁的真實狀況。如果整個台灣在第一時間，就知道陳水扁是自己輕快地走進去。
就知道出血量少，無法確定是槍傷。
就看得到監視器畫面。
那後面的悲情操作，會不會少掉很多空間?
投票結果會不會不一樣 ?
奇美醫院沒有就專業的醫療立場，公布事實與真相。
這，不是虧欠連宋。
這，是對台灣的民主的虧欠。
3
被指控是槍擊陳水扁的人，當年竟然神秘溺斃。
而號稱被槍擊的陳水扁，順利連任。
立法院找王清峰組成的319真相調查委員會，即使在重重阻礙，和扁政府的抵制與羞辱下，也已經發掘，也提供許多事實。
馬英九也答應就任總統後要徹查319。
2008年要查2004年的事，總還容易點。
結果呢 ?
擺爛了整整8年。
連查的動作都沒有。
4
不要說2004年的319槍擊案了。
連2014年的太陽花事件，到現在不到3年，整個事情，竟也就船過水無痕了。
當時說是馬英九賣台，服貿協議室黑箱，一通過台灣就被賣掉了。
結果呢 ?
現在所有資料早已公開。
有黑箱嗎 ? 沒有 ?
有賣台嗎 ? 沒有。
有的，只是民進黨拿到政權。
更好笑ˇ呃，是民進黨也不敢說不要服貿協議。
5
2014年時，網路已經盛行。
馬英九主政下，被太陽花說是暴政。
但媒體懼怕的，是太陽花的威嚇，可不是馬政府。
結果呢 ?有真相嗎 ?
幫助民進黨打贏2014年底的九合一大選後，暴徒無罪，警察坐牢。
太陽花的真相，搞清楚了嗎 ?
暴徒是怎樣攻進立法院的 ?
為什麼近在咫尺的警政署，沒有派警察奪回國會 ?
擺爛23天，讓太陽花藉立法院這個大平台造勢，到底是王金平的錯，還是馬英九的錯 ?
馬英九身為總統，有沒有保護國會的義務和責任 ?
王金平身為國會議長，有沒有盡責請求警察協助 ?
王卓鈞為什麼沒有盡責恢復國會治安 ?
暴徒是怎樣攻進行政院的 ?
是怎樣荒謬的狀況下，一個民主國家的國會，可以被佔領23天 ?
當局除了供水供電供網路，警察還保護暴徒。
只准暴徒，和暴徒恩准的人，才可以自由進出立法院。
任何其他國民，不准進入立法院。
暴徒還設路障，在附近攔檢居民。
回頭看太陽花事件，暴徒佔領立法院和行政院，有任何正當性嗎 ?
6
台灣是沒有真相，也痛恨真相的地方。
只要台獨，就是最後的道理。
只要台獨，也就擁有了一切的真相。
(中時電子報)
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