順豐連4支漲停 老闆王衛身價超過馬雲
陸股上市公司順豐控股今早飆出連續第4支漲停板，股價攻上人民幣73.48元，使順豐創辦人王衛的身價增為1985億元（新台幣9000億元），超過阿里巴巴創辦人馬雲。
綜合中國大陸財經媒體報導，旗下擁有順豐快遞的順豐控股，股本為41.84億股，其中深圳明德控股持有27.02億股，比重64.58%。王衛則持有明德控股99.9%的股份。
以此計算，王衛的身價已達1985億元，超過馬雲的1977.552億元。
順豐控股於2月24日在深交所上市，今天是其上市後第4個交易日，仍然保持著天天漲停的大多頭走勢，也使王衛的身價，日前已超過騰訊創辦人馬化雲。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。