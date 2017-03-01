順豐連4支漲停 老闆王衛身價超過馬雲

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陸股上市公司順豐控股今早飆出連續第4支漲停板，股價攻上人民幣73.48元，使順豐創辦人王衛的身價增為1985億元（新台幣9000億元），超過阿里巴巴創辦人馬雲。

綜合中國大陸財經媒體報導，旗下擁有順豐快遞的順豐控股，股本為41.84億股，其中深圳明德控股持有27.02億股，比重64.58%。王衛則持有明德控股99.9%的股份。

以此計算，王衛的身價已達1985億元，超過馬雲的1977.552億元。

順豐控股於2月24日在深交所上市，今天是其上市後第4個交易日，仍然保持著天天漲停的大多頭走勢，也使王衛的身價，日前已超過騰訊創辦人馬化雲。1060301

(中央社)