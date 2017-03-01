連續8年 陸成南非最大貿易夥伴

我要評比

中國大陸與南非共和國雙邊貿易額2016年達到353億美元，連續第8年成為南非最大的貿易夥伴、出口市場和進口來源地；南非則連續7年成為大陸在非洲的第一大貿易夥伴。

中新網報導，截至2016年年底，中國大陸到南非投資的各類企業已經超過300家，其中大中型中資企業達到160家，對南非累計投資額已超過130億美元。

中國大陸駐南非使館經商參贊榮延松表示，在南非的中資企業要做好安全生產責任落實和風險管控，依法合規誠信經營，圍繞提升競爭力、培育新優勢的目標，推動中國與南非的經貿合作再上新台階。

中國大陸駐南非大使田學軍說，在南非的中資企業要認識、把握南非經濟社會加速轉型，中非合作轉型升級，務實合作對中國與南非關係促進作用轉型升級這3個「轉型」問題。1060301

(中央社)