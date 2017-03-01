尼國發展竹藝產業 台灣助推

台灣協助尼加拉瓜竹藝計畫推廣與設計，當地時間25日舉行推廣中心開幕典禮。

中華民國駐尼加拉瓜大使莊哲銘與尼國家庭經濟部（MEFCCA）部長奇恩（Maria Auxiliadora Chiong）在尼京「國家微中小型企業展售園區」共同主持開幕；尼國竹工藝業者、家庭經濟部官員、國合會竹計畫經理鄭坤木及園區遊客等約150人觀禮。

大使館表示，這座竹藝設計及推廣中心是尼國目前唯一的複合性竹建築，包括竹展示中心、竹工坊、竹工廠以及一間竹示範室。竹工廠目前有16部切割機械可將竹子製成牙籤、竹條、竹板等竹材，竹工坊作為訓練班場地，輔導竹工藝業者增進專業知識及技能，相關竹製品則陳列於展示中心。

這項竹計畫是2015年12月底經台尼兩國政府簽署開始執行，一年間除已完成竹計畫訓練及展示中心外，也培訓來自全國不同地區185位竹工藝業者，未來4年培訓人次將達600名。此外，目前已輔導栽種竹林50公頃，未來擬推廣栽培面積至300公頃，以充分提供尼國竹工藝生產之材料。

竹設計及推廣中心除週一至週五定期培訓外，今年3月起的每個週末也將開放有興趣的民眾或業者參加培訓課程。未來竹中心也將定期辦理全國性竹工藝品展覽以及全國性竹工藝品設計競賽，盼能促成竹工藝產業之形成，並提升尼國竹工藝品質、競爭力及產值。1060301

(中央社)