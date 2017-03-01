軍人年金改革 李翔宙爭取樓地板4萬元

軍人的年金改革版本尚未出爐，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，軍人的所得替代率應該要比公教高，他也希望爭取每個月新台幣4萬元做為每月基本生活保障。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會進行業務報告，朝野立委質詢時都關心退輔會對年金改革的態度。

對於被稱為「樓地板」的每月基本生活保障，李翔宙在面對民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢說，這是站在照顧基層弱勢立場規劃，若把中低收入戶標準訂為地板原則，有些退伍軍人會擔心過去服務成效是不是一筆勾銷，因此他認為軍人的樓地板應該要比中低收入戶基準要高。

對於18%優惠存款要逐年退場，李翔宙說，18%分為新舊制，新制可以依照年改版本沒問題，但舊制很多人就是靠18%在領退休金，對這些人衝擊會很大。

所得替代率的部分，李翔宙說，退伍軍人之所以和公教切割，因為退伍軍人服務職業特殊性，長期沒有加班費、長期留在部隊內，所得替代率是不是可以比一般高，也是要考慮到的，他認為應該要比公教的所得替代率高。

李翔宙面對民進黨立委劉世芳質詢時表示，若樓地板不得已要和公教一樣，就違反軍人和公教切割處理原則，3萬2160元太低，希望爭取每個月4萬元當地板原則，但如果國家版本訂了還是要去面對。

有退將發起「八百壯士」活動抗議政府的年金改革，李翔宙在面對時代力量立委林昶佐質詢時表示，這些人脫下軍服，退輔會對他們也沒有約束力，但因為曾經是袍澤，站在溝通立場上，願意去了解他們的訴求在哪裡，「國防部擬定的年金改革版本到現在都還沒有一個定案，到底在反對什麼？」

李翔宙說，這些人聽到很多不實謠言，基於同袍、同理心立場上，他願意跟八百壯士溝通。1060301

(中央社)