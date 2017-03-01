台日漁業會議登場 藍委：蔡不能逢日必軟

我要評比

王育敏表示民進黨政府可以對日友好，但不能「逢日必軟」。（方濬哲攝）

台日漁業委員會第6次會議今天起至3日在日本東京召開，國民黨立法院黨團書記長王育敏、副書記長呂玉玲，立委陳宜民上午召開記者會。王育敏表示，民進黨政府可以對日友好，但不能「逢日必軟」，要求我方主動提出沖之鳥的爭議。

外交部1日表示，本次會議將就「台日漁業協議」適用海域、漁船作業規畫進行協商，以維護彼此漁民作業權益。

台日雙方於102年4月10日簽署「台日漁業協議」，設置台日漁業委員會，其後逐次輪流在台北與東京開會，迄已舉行5次會議，成為台日推動漁業合作的重要協商平台。

外交部說，中華民國政府將秉持擱置爭議、資源共享、互惠合作的原則，與日方共同建立有利雙方漁民作業的環境。

(中時)