「等不到同婚」風波 當事人向小英道歉

蔡英文總統邀同志團體入府會談，卻因羅生門一句「你這一生不一定等得到同志婚姻」引發論戰。事隔4日，當事人Vincent昨晚於臉書發文道歉。(擷取自Huang Vincent臉書)

蔡英文總統邀同志團體入府會談，卻因羅生門一句「你這一生不一定等得到同志婚姻」引發論戰，總統府公布當天逐字稿澄清後，不少人要求為不實指控道歉，一味護航恐流失支持群眾。事隔4日，當事人Vincent昨晚於臉書發文道歉。

Vincent表示，對於之前貼文引發的紛擾，在此鄭重道歉。我未能仔細評估自己在個人臉書的發言所造成的影響，讓許多社群的朋友感到受傷，Vincent對此抱歉，日後會更加謹慎。對於小英總統因此受到的傷害，Vincent在此誠懇道歉。

他也說，「經思考兩天後，此事從臉書而起，最後也決定在臉書告一段落，不好意思讓大家擔心了。不論如何，希望大家可以繼續堅持婚姻平權，不要因為對我個人的好惡，放棄正確的價值與理念。」不少網友也留言為他打氣。

台灣同志諮詢熱線資深研究員呂欣潔昨坦言，團隊與當事人錯估這起事件影響，造成傷害覺得很抱歉。Vincent昨天下午曾透過電話表示，「對於自己的誤記與在個人臉書失言引起風波覺得很抱歉」，團隊會討論是否陪同他出面說明。

(中時)