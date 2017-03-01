「等不到同婚」風波 當事人向小英道歉
蔡英文總統邀同志團體入府會談，卻因羅生門一句「你這一生不一定等得到同志婚姻」引發論戰，總統府公布當天逐字稿澄清後，不少人要求為不實指控道歉，一味護航恐流失支持群眾。事隔4日，當事人Vincent昨晚於臉書發文道歉。
Vincent表示，對於之前貼文引發的紛擾，在此鄭重道歉。我未能仔細評估自己在個人臉書的發言所造成的影響，讓許多社群的朋友感到受傷，Vincent對此抱歉，日後會更加謹慎。對於小英總統因此受到的傷害，Vincent在此誠懇道歉。
他也說，「經思考兩天後，此事從臉書而起，最後也決定在臉書告一段落，不好意思讓大家擔心了。不論如何，希望大家可以繼續堅持婚姻平權，不要因為對我個人的好惡，放棄正確的價值與理念。」不少網友也留言為他打氣。
台灣同志諮詢熱線資深研究員呂欣潔昨坦言，團隊與當事人錯估這起事件影響，造成傷害覺得很抱歉。Vincent昨天下午曾透過電話表示，「對於自己的誤記與在個人臉書失言引起風波覺得很抱歉」，團隊會討論是否陪同他出面說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。