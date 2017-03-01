長榮航春季線上旅展 精選賞花航點優惠

初春到來，長榮航空即日起至3月24日24:00止，推出「2017春季線上旅展」，集結全球超過60條熱門航線，提供消費者最超值的票價，也為即將於3月16日登場的台北國際春季旅展暖身，歡迎民眾前往長榮航空官網預訂春季小旅行！

長榮航空精選多條適合賞花的航線推出優惠價格，包括：大阪來回NT$6,768元起(未稅)、阿姆斯特丹來回NT$19,680元起(未稅)、洛杉磯來回NT$26,230元起(含稅)，還有機會搭到蛋黃哥彩繪機飛航的東京來回NT$7,488元起(未稅)，使用長榮航空APP購票，立即再享NT$300元的獨家折抵。

消費者除了可享有超值票價外，凡於此次線上旅展期間購買台灣出發的成人機票，還有機會抽長榮航空限定版RIMOWA Racing Green LIMBO 29吋電子標籤旅行箱，活動期間每週抽出一名幸運得獎者，體驗這項劃時代的旅行科技，未來出國旅遊將可透過手機輕鬆在家完成行李報到手續。

長榮航空表示，此次春季線上旅展購買之優惠票，適用出發期間為購票日起360天內，讓民眾在行程規劃上更具彈性，不只是計畫春季賞花之旅，也能提早籌備暑期出遊，甚至預訂秋天賞楓假期、跨年狂歡行程。

(工商)