宣導海洋國家意識！教育部推東沙巡禮

我要評比

2016年大專院校學生到東沙島巡禮留念。（教育部提供）

想在今年暑假有個兼具知性與感性之旅嗎？教育部呼籲對環礁生態與海洋資源有興趣的學子們向所屬學校洽詢，如獲推薦參加「2017東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」活動，將有機會探訪距離台灣本島高雄西南方240海浬(約450公里)之遙「東沙環礁國家公園」！

東沙島為重要軍事設施管制區，國人申請登島實屬不易，故能參與此活動可謂千載難逢的機會。100年起教育部與行政院海岸巡防署、國防部、內政部營建署海洋國家公園管理處、高雄市政府海洋局共同辦理「東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」，以建立青年對國土疆域及海洋國家的意識與認同。

由於歷年來報名踴躍，今年活動增加1梯次，將於6月至8月期間辦理3梯次活動，開放國內大專校院在學學生報名參加遴選，相關規劃如下：

一、活動日期及教育部預定遴選名額

（一）第1梯次：6月23日(星期五)至6月26日(星期一)，共16名(男、女性各8名)。

（二）第2梯次：7月14日(星期五)至7月17日(星期一)，共16名(男、女性各8名)。

（三）第3梯次：8月11日(星期五)至8月14日(星期一)，共16名(男、女性各8名)。

二、學員負擔費用：新台幣1749元。

三、學員資格：具中華民國國籍之國內各大專校院在學學生（含研究生），繳交報名表、參加活動同意書及計畫書（包含參與動機及後續推廣規劃）予所屬校院，並獲推薦送教育部通過遴選者。

四、報名期限：活動訊息已函送各大專校院，請向所屬學校洽詢，教育部受理學校推薦時間至本年3月22日(星期三)止。

(中時)