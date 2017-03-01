挖掘古城好味 南市府公用頻道影片徵件

台南市政府新聞及國際關係處主辦的「106年公用頻道影片徵件活動」，今年以「古都好味」為主題，廣邀全國對影像創作有興趣者，以「城市百味」為核心，台南市作為拍攝場域，融合在地的生活、歷史、產業、人文等各種元素，創作出相關之劇情、紀錄、動畫等類型影片，呈現這座城市多元的「味道」，挖掘獨一無二的「台南味」。

新聞處指出，徵件活動每年的題目選定，都是希望大家能用鏡頭去探索這座城市內精采多元的常民故事。今年以「城市百味」為探索，無論是顯而易知的滋味、氣味、歷史的氛圍或人情之味，都是屬於城市的「味」。

新聞處還說，台南在300多年歷史脈絡的滋養下，孕育了獨一無二的城市地景、生活樣態與人文風情，具體呈現的是歷史、建築、飲食與人物文化等，構成台南各種生活面貌者，都是這座城市特有的滋味，同時也透過活動鼓勵大台南影像創作者踴躍於公用頻道發表作品，落實「媒體近用」精神，並宣導「電視節目分級」觀念。

今年活動仍持續分作三階段進行，分別是「企畫初審」、「創作工作坊與拍攝製作」以及「決審及成果發表」；經「企畫初審」甄選之參與者，除將獲得第二階段「創作工作坊」的參與資格外，為讓參賽者於創作過程中無後顧之憂，凡是入圍企畫初審且有能力完成作品者，都將先發給新台幣2萬元作為支持獎金。至於工作坊除有豐富充實的課程外，更有來自於不同專業領域的影像師資協同指導，並得以在最後完成決選作品，競逐首獎新台幣10萬元的榮耀。活動報名即日起至4月15日止，歡迎各界以個人、團隊或公司行號的型態踴躍投件，主辦單位將在5月公告初審入選名單。

(中時)