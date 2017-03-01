登山客胃出血困南橫高山 救援因霧受阻

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桃園一支14人的「爬黑山」登山隊攀登南橫山區南一段，其中一名登山客胃出血受困海拔3200公尺高山區請求警消支援，搜救人員昨天下午原本打算起飛馳援，但天候不佳、無功而返，今天上午高市及台東縣消防人員，再度前往救援。

高雄市消防局表示，昨天接獲台中市消防局轉報，高市桃源區與台東縣交界處三岔峰下營地一名登山客胃出血，由2位團員陪同等待救援。

昨天(2月28日)消防局第一梯次搜救小組整備前往救援，晚間在森濤派出所紮營，下午因現場大霧，直昇機無法起飛。今天(3月1日)清晨6點30分起，6名搜救人員於森濤派出所出發前往搶救，並會同台東消防局及山難救助協會成員展開救援。

空中勤務總隊直昇機上午7點54分到達目標區，但雲幕籠罩，確認無法進入，已先返回清泉崗機場，將持續視天候狀況再申請直昇機救援。

(中時)