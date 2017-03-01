傳善獎放寬資格 造福更多社福團體

由震旦集團陳永泰公益信託主辦、聯合勸募協會協辦的2017年第三屆「傳善獎」，今天開始接受報名。聯合勸募協會表示，本屆首次放寬徵選資格，提供更多對於弱勢服務有嶄新發展構想的社福團體，獲得長期穩定資金挹注的機會。

協會指出，「傳善獎」的核心目的，是讓具有一定發展規模的中型社福團體，藉由每年400萬元、連續3年的穩定經費支持，更加成長茁壯；聯合勸募協會導入專業委員審查機制，定期進行訪視給予建議，讓社福團體不只獲得來自企業端的穩定贊助，更在服務的動能上得到源源不斷地支持。

為了讓更多社福團體獲得穩定協助，今年將徵選資格放寬，門檻由團體年支出3,000萬到1億，放寬為2,000萬以上到1億，讓人力規模與組織營運符合資格的正式立案團體，都能參與提案報名；預計選出8家獲獎團體，提供9,600萬經費支持，過程中更將協助團體進行影音拍攝與相關宣傳。

(中時)