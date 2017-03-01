陳樹熙歸建南藝大 北市交團長由劉得堅兼代

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台灣作曲家、指揮家陳樹熙去年3月出任台北市立交響樂團團長，近日考量家庭因素，今日起歸建國立台南藝術大學；北市交團長將由北市文化局主任秘書劉得堅兼代，文化局也會在本月啟動遴選作業，公開徵選優秀樂團管理人才。

北市交表示，陳樹熙任職團長期間，致力活化樂團發展，在音樂演奏、教育推廣與藝術紮根上著力甚深，帶領樂團持續創新成長。他任內推出親子歌劇「卡爾·奧福《聰明的女人》」，帶領樂團首度參與國家兩廳院與台灣國際藝術節共同演出「歌劇女神安娜·涅翠柯歌劇選粹之夜」。

此外，陳樹熙也推展「校園推廣計畫」，辦理國小學童音樂劇推廣計畫、樂器學習圓夢計畫、音樂在校園裡；並擴大辦理大安森林公園音樂會、文化在巷子裡系列社區音樂會等，帶領北市交音樂融入各個場域，豐富城市的文化生活。

(中時)