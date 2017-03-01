立委問司機連續休息怎麼算 勞長林美珠跳針
蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆事件，遊覽車司機的過勞問題浮出檯面，勞動部部長林美珠今上午首次赴立法院社福衛環委員會接受質詢。國民黨立委李彥秀詢問，如果因為工作需要，司機被打斷應連續休息的30分鐘時，是否要重新計算休息時間；針對這問題，林美珠不斷跳針回答：「應視個案而定。」
李彥秀指出，如果遊覽車司機在景點放遊客下車之後，因為乘客需要返車休息、或取物，這樣算不算工作時間。林美珠認為，協助乘客屬於工作內容，所以已經算是工作時間。
如果在休息30分鐘時，為了協助乘客而被中斷，李彥秀認為，司機的工作是需要連續而不間斷地休息，被打斷之後，就無法達到休息的目的，詢問林美珠，是不是因為被打斷了5分鐘、10分鐘之後，這30分鐘的休息應該要重新計算，還是可以分段計算？
林美珠表示，司機只要受雇主指揮監督，就算是工作時間，如果是司機在休息時間，為了協助旅客取物，這樣就必須算工作時間，但實際要不要整個重算休息時間，這必須視個案來認定。勞動部職業安全署署長鄒子廉指出，遊覽車出團的種類很多，如果是以宴客團來說，到定點吃飯的3個小時，司機是可以不歸雇主指揮監督的，那段時間就可以視為休息時間，其他個案，可能就必須利用出勤紀錄、電子資料、必要時訪談司機跟旅客，來追蹤司機的工作時間。
(中時)
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