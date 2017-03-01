小確幸 財長透露薪資所得扣除額將調高

539萬戶受薪階級的小確幸來了！財政部長許虞哲今在立委輪番質詢後首度表示，5月稅改方案將併同檢討薪資所得特別扣除額，除採取雙軌制外，也會調高薪扣額上限，最快明（107）年申報今年綜所稅時適用。

許虞哲今早赴立院進行業務報告，並備質詢。立委費鴻泰、王榮璋等表示，因應大法官745號解釋文，薪扣額是否有調高空間？許虞哲回應，薪扣額已併入5月稅改方案檢討，「當然是調高，只是調多少而已」。

許虞哲說，現階段會先把薪扣額調高至合理程度，以鼓勵民眾未來多使用定額扣除。但要調整至多少？要視稅改後稅收的增減變化，稅收若增加多，調的就多，增加不多會有稅損，調整幅度就會比較小。據財政部初估，薪扣額每增加1千元，稅損約2.7億元。

賦稅署長李慶華表示，預計5月提出股利所得稅改方案時，一併提出薪扣額調整方案，若修法順利，最快107年5月申報106年所得時就可適用。

但除了薪扣額外，標扣額等扣除額是否有可能一併調高？李慶華說，原則上會優先調整薪扣額，至於有沒有餘裕一併調整標準扣除額，仍要視稅改後的稅收狀況，目前沒有辦法評估。

李慶華補充，考量民眾要記帳、逐一列舉，增加徵納雙方成本，為了便民並降低稽徵成本，當年才採定額扣除，但依大法官745號解釋文意旨，未來會增列實額扣除，採取雙軌併行制度，讓民眾可自行選擇。

但她指出，哪些項目可扣抵，目前仍在參考國外作法詳細研究中，未來會採正面列舉方式，避免徵納雙方產生糾紛，但不可能100%皆可列舉，應會訂出列舉上限。

(工商)