旅館前盤查可疑車輛 循線破獲毒趴

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上個月27日深夜11時許，新北市樹林警分局三多派出所員警巡邏至轄內某旅館前，發現1輛自小客車形跡可疑，遂將車輛攔下盤查，當場從21歲吳姓男子、20歲楊姓男子身上起獲安非他命及毒品咖啡包。

盤問下，警方得知2嫌剛從旅館離開，仍有3名友人還在旅館房間內，警方立即前往查緝，果然查獲24歲王姓、22歲陳姓、24歲高姓3名男子，正在開毒趴同夥，並起獲安非他命及K他命，偵訊後，警方依毒品危害防制條例將5嫌移送偵辦。

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(中時)