台奧學術交流 維也納學者稱讚

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奧地利維也納大學與國立政治大學於當地時間27日共同舉辦學術研討會，探討社會均等議題，奧國學者認為台奧長期實質交流，深具意義。

奧地利代表處發布新聞稿，維也納大學與政大在2月27日至28日在維也納共同舉辦「社會均等現象研究-奧地利與台灣」學術交流研討會，兩國學者從「教育」、「世代」、「移民」、「性別」、「族群」等議題，探討兩國當今社會均等現象及所面臨挑戰等。

台灣研究中心主任魏格爾琳（Weigelin）認為台奧雙方長期進行實質交流，深具意義，她指出雖然台奧分別為亞洲及歐洲國家，但兩國實有許多相似之處，也面臨許多類似挑戰，雙方學者深入探討與切磋，有助彼此經驗分享，並認為這次會議所發表論文與討論過程，質量俱佳，成果豐碩。

駐奧地利代表史亞平另宴與會台奧專家學者，說明政大與維也納大學自民國96年起合作密切交流，98年維也納大學成立台灣研究中心。

史亞平指出，研討會提供雙方交流重要平台，雙方學者定期進行經驗分享，透過意見交流更深入了解彼此社會所面臨挑戰並相互學習，她並期許台奧能持續深化教育領域交流及合作。

今年會議是延續去年在台北舉辦「社會均等現象之研究：以台灣為例」學術交流研討會後，雙方再次合作，主要由教育部、科技部、奧地利國家科學基金會、駐奧地利台北經濟文化代表處贊助，維也納大學經濟與社會史研究所及東亞研究所主辦，政大台灣研究中心協辦。1060301

(中央社)