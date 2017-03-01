美軍超級大力神運輸機 駐紮日本

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美國軍火商洛克希德馬丁製造的C-130J超級大力神運輸機，24日由洛克希德馬丁航太（Lockheed Martin Aeronautics），飛往日本橫田空軍基地 。

根據美軍太平洋司令部（PACOM）發布的新聞稿，超級大力神運輸機（C-130J-30 Super Hercules），將由駐紮在橫田基地（Yokota Air Base）的第36空運中隊機組員執飛，取代現有的C-130H機隊。

C-130J駐紮日本後，將支援西太平洋地區重要維和任務，以及因應隨時可能突發的行動，如貨運、部隊載運、醫療救援等。

C-130系列運輸機是美國空軍執行運輸任務的主要機種，機動性能佳，可在未經準備的跑道上起降，一般裝配4個渦輪螺旋槳發動機，是中型運輸機，目前有60多國家使用。1060301

(中央社)