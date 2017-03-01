清泉崗毒包案 8人複驗不合格

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空軍清泉崗基地疑涉毒，26名官兵尿液檢查複檢報告今天出爐，台中地檢署今天上午表示，8人複驗不合格。

空軍清泉崗基地疑涉毒，台中地檢署接獲通報，派遣毒品查緝小組檢察官指揮偵辦，目前在營區陸續發現53包疑似毒品的小包裝，共2303名士官兵驗尿，有26名士官兵初驗呈現陽性反應。

今天26人複驗結果出爐，有8人不合格，將交由台中地檢署偵辦，初犯者觀察勒戒，累犯者將直接依法起訴。

檢方指出，後來又發現1名士官兵初驗呈陽性反應，26名陽性反應者經送三軍總醫院進行複驗，複驗結果今天出爐，另1人複驗報告還在等待。1060301

(中央社)