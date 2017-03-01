陸推南海休漁新制 越南強烈抗議
中國大陸農業部日前發布2017年海洋休漁制度，其中適用範圍涵蓋南海海域。越南當局昨天對此表達抗議，認為大陸此舉嚴重侵犯越方主權，使南海緊張局勢加劇。
根據大陸「農業部辦公廳關於做好2017年海洋伏季休漁工作的通知」，調整後的休漁制度規定，包括渤海、黃海、東海及北緯12度以北的南海（含北部灣）海域的中國所有海區休漁開始時間統一為每年的5月1日12時。此前中國最早的休漁時間為6月1日，即以後中國休漁開始時間提前了1個月。
調整後的休漁制度對各類作業方式休漁時間均延長，最少休漁期為3個月，以前最少休漁期為兩個月；此外，休漁作業的類型也有所增加。
越南外交部發言人黎海平昨天發表聲明表示，越方堅決反對，並駁斥中方上述休漁制度。越南擁有符合1982年聯合國海洋法公約對各海域的合法權利。
他強調，中方此一單方面舉動已嚴重侵犯越南對西沙群島的主權，以及對各海域的合法權益，也違背南海共同行為準則宣言（DOC），使南海（越稱東海）緊張局勢加劇。1060301
(中央社)
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